На Южному Урале монтажник сорвался с балкона многоэтажки и остался жив

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-04T12:06:31+03:00

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Инцидент произошел днем 4 июля в одном из дворов Магнитогорска. Бригада рабочих устанавливала стекла на балконе многоэтажки. В какой-то момент один из монтажников не удержался и полетел вниз с высоты третьего этажа.

О происшествии в социальных сетях сообщили жители из дома напротив.

«Монтажник сорвался с балкона третьего этажа. Живой. Увезли на скорой в больницу. Врачи сказали: перелом ноги», — пишут в городском паблике очевидцы событий.

По словам свидетелей, причиной ЧП стало грубое нарушение техники безопасности. Установщики стекол забыли взять альпинистский трос и решили заменить его кожаным ремнем. Но он оказался не на столько прочным, нежели специальное снаряжение.

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ИСТОЧНИК KP.RU