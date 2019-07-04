В Магнитогорске неизвестный «заминировал» ТРК «Континент»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-04T12:52:53+03:00

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В городе металлургов полицейские устанавливают личность шутника, который заявил о заложенной в здании торгового центра бомбе. Звонивший сообщил, что взрывное устройство сработает через три часа.

Анонимный звонок о минировании ТРК «Континент» поступил вечером 3 июля. В экстренные службы обратилась охрана торгового центра.

Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на сообщение, но панику среди людей поднимать не стали. Торговый центр уже закрывался. Внутри находилось несколько человек. Эвакуацию объявлять не стали. Люди сами вышли на улицу.

— Сотрудники полиции проверили помещения ТЦ, но ничего угрожающего жизни, здоровью и безопасности горожан не обнаружили. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

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ИСТОЧНИК KP.RU