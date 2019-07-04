2019-07-04T13:08:21+03:00
Происшествия

В Челябинской области пенсионерка лишись полумиллиона, обратившись к «экстрасенсам»

Она взяла несколько кредитов, чтобы расплатиться с «ясновидящими»
Валентина ВАГАНОВА
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Женщина перевела мошенникам 525 тысяч рублей.Женщина перевела мошенникам 525 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Магнитогорске 63-летняя пенсионерка пытается вернуть крупную сумму денег, которую у нее выманили мошенники. Она увидела по телевизору программу об экстрасенсах, позвонила по указанному телефону. За услугу «медиум» запросил 115 тысяч. Женщина так хотела решить свои проблемы, что, не задумываясь, выслала эти деньги. Однако толку от «помощи» экстрасенса не было.

Спустя время пенсионерке позвонили. Неизвестный пояснил, то ей полагается денежная компенсация за то, что экстрасенсы помочь не смогли. Но чтобы деньги получить, нужно оплатить страховку — 23 тысячи, а еще оформить банковскую карту, на которой должно быть не меньше 500 тысяч. Доверчивая пенсионерка взяла несколько кредитов и перевела мошенникам нужную сумму.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до шести лет. Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы раскрыть это преступление, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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