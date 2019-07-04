В Кургане спасатели вытащили застрявшую в болоте собаку

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-04T15:25:56+03:00

Спасатели быстро прибыли на место и вытащили бедолагу. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»

Изменить размер текста: A A

Пес угодил в болото сегодня, 4 июля, во время прогулки в Восточном поселке. Самостоятельно выбраться хвостатый не смог, мешали кустарники и топь. Хозяева пытались подобраться к любимцу, но не получилось — засасывало, могли сами застрять. Пришлось вызвать на помощь спасателей.

— На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена. Надев водолазный костюм, спасатель Александр Рыбин подобрался к собаке и вытащил питомца из болота. Сейчас жизни домашнего любимца ничто не угрожает, — рассказали в пресс-службе управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.

Спасенный пес. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»

Как отметили в ведомстве, спасать животных, попавших в беду, специалистам поисково-спасательной службы приходится нередко.

Хозяева рассказали о добром поступке спасателей в соцсетях и заодно поблагодарили их за спасение питомца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU