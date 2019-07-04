В Кургане спасатели вытащили застрявшую в болоте собаку
Пес угодил в болото сегодня, 4 июля, во время прогулки в Восточном поселке. Самостоятельно выбраться хвостатый не смог, мешали кустарники и топь. Хозяева пытались подобраться к любимцу, но не получилось — засасывало, могли сами застрять. Пришлось вызвать на помощь спасателей.
— На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена. Надев водолазный костюм, спасатель Александр Рыбин подобрался к собаке и вытащил питомца из болота. Сейчас жизни домашнего любимца ничто не угрожает, — рассказали в пресс-службе управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.
Спасенный пес. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган»
Как отметили в ведомстве, спасать животных, попавших в беду, специалистам поисково-спасательной службы приходится нередко.
Хозяева рассказали о добром поступке спасателей в соцсетях и заодно поблагодарили их за спасение питомца.
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ИСТОЧНИК KP.RU