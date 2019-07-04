К саммитам-2020 Челябинске могут пустить новенькие трамваи

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-04T17:26:35+03:00

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Усть-Катавский вагоностроительный завод ведет переговоры о поставке в Челябинск новых трамваев к саммитам-2020, сообщает сайт «Полит74».

— Наши вагоны по сравнению с конкурентами — российскими и импортными — самые дешевые, простые в исполнении, удобные в эксплуатации. С Челябинском ведутся переговоры, губернаторский корпус решает вопросы с этой закупкой, в ближайшее время все будет известно, — рассказал нашим коллегам директор завода Олег Слепов.

Хотя до саммитов рукой подать, на заводе уверены, что сумеют выполнить заказ в срок.

Также на предприятии готовы начать работу по созданию скоростного трамвая или «предметро», часть которого будет идти под землей, а другая — по улицам города. Эта идея не лишена перспектив, ведь глава региона Алексей Текслер также высказывал мысль использовать челябинское метро в качестве базы для скоростного трамвая.

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ИСТОЧНИК KP.RU