2019-07-04T19:06:28+03:00
Общество

Селянин в Челябинской области нашел снаряд времен гражданской войны

Он мог рвануть в любую минуту
Лидия ПЕСКОВА
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Снаряд тут же взорвали. Фото: Росгвардия.Снаряд тут же взорвали. Фото: Росгвардия.
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Снаряд времен гражданской войны чуть было не разорвался под Бредами. В четверг, 4 июля, снаряд нашел в поле местный житель, сообщает пресс-служба Росгвардии в Челябинской области.

— На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения магнитогорского ОМОН. Специалисты Росгвардии установили, что взрыватель снаряда, прошедшего канал ствола, находится на боевом взводе и, несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для местных жителей, — замечают в пресс-службе.

Снаряд пролежал в земле почти сто лет. Фото: Росгвардия.

Снаряд пролежал в земле почти сто лет. Фото: Росгвардия.

Спустя несколько часов тщательной специальной подготовки к транспортировке, бойцы ОМОН вывезли 125-миллиметровый артиллерийский снаряд на безопасное расстояние и уничтожили накладным зарядом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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