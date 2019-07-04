Селянин в Челябинской области нашел снаряд времен гражданской войны
Снаряд времен гражданской войны чуть было не разорвался под Бредами. В четверг, 4 июля, снаряд нашел в поле местный житель, сообщает пресс-служба Росгвардии в Челябинской области.
— На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения магнитогорского ОМОН. Специалисты Росгвардии установили, что взрыватель снаряда, прошедшего канал ствола, находится на боевом взводе и, несмотря на состояние сильной коррозии, предмет представлял опасность для местных жителей, — замечают в пресс-службе.
Снаряд пролежал в земле почти сто лет. Фото: Росгвардия.
Спустя несколько часов тщательной специальной подготовки к транспортировке, бойцы ОМОН вывезли 125-миллиметровый артиллерийский снаряд на безопасное расстояние и уничтожили накладным зарядом.
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ИСТОЧНИК KP.RU