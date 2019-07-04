2019-07-04T20:19:02+03:00
Общество

На пост главы региона претендуют восемь человек

Еще шестеро не смогли заручиться поддержкой избирателей и вылетели из предвыборной гонки
Лидия ПЕСКОВА
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Выборы губернатора пройдут 8 сентября.Выборы губернатора пройдут 8 сентября.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В четверг, 4 июля, избирком Челябинской области завершил прием подписей от кандидатов на пост губернатора. Шесть человек не справились с этой задачей и выбывают из предвыборной гонки, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Необходимые документы подали Алексей Текслер, депутат Городской думы Константин Нациевский (КПРФ), депутат Государственной думы Виталий Пашин (ЛДПР), лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, бывший омбудсмен по правам человека Алексей Севастьянов, Сергей Смышляев (Родина), военный пенсионер Виктор Перов и предприниматель Андрей Аюпов.

Теперь подписи, собранные за этих людей, поверят. Если документы не вызовут нареканий, то через десять дней мы узнаем, кто же будет бороться за кресло главы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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