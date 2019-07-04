2019-07-04T20:16:55+03:00
Общество

В детские сады Тюмени попала некачественная крупа из Челябинска

Ее вернули реализатору
Лидия ПЕСКОВА
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По вине челябинца детей в Тюмени кормили невкусной кашей.По вине челябинца детей в Тюмени кормили невкусной кашей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты тюменского Россельхознадзора проверили качество круп в детских садах и нашли не соответствующие ГОСТу, сообщает пресс-служба Росельхознадзора по Челябинской области.

— Лабораторные исследования показали, что пшеничная и ячневая крупа, гречка, горох имеют нарушения по качественным показателям: вид, доброкачественное ядро, крупность. Крупы были привезены из Челябинска, — рассказала КП-Челябинск представитель пресс-службы Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Крупу вернули индивидуальному предпринимателю, который продал детским садам некачественный товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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