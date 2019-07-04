В детские сады Тюмени попала некачественная крупа из Челябинска

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-04T20:16:55+03:00

По вине челябинца детей в Тюмени кормили невкусной кашей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Специалисты тюменского Россельхознадзора проверили качество круп в детских садах и нашли не соответствующие ГОСТу, сообщает пресс-служба Росельхознадзора по Челябинской области.

— Лабораторные исследования показали, что пшеничная и ячневая крупа, гречка, горох имеют нарушения по качественным показателям: вид, доброкачественное ядро, крупность. Крупы были привезены из Челябинска, — рассказала КП-Челябинск представитель пресс-службы Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Крупу вернули индивидуальному предпринимателю, который продал детским садам некачественный товар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU