Ждал шуруповерт, а прислали фонарик: житель Южного Урала стал жертвой интернет-магазина
Житель Миасса заказал в интернет-магазине шуруповерт и попал в руки мошенников. Вместо нужного инструмента мужчина получил по почте фонарик и монтажные очки, сообщает отдел МВД по Миассу.
— В конце июня мужчине перезвонили из интернет-магазина и еще раз уточнили заказ. На этой неделе посылка пришла в Миасса. наш земляк отдал за нее более пяти тысяч рублей, а когда открыл, то глазам своим не поверил: в коробке лежал дешевый фонарик и монтажные очки, — рассказывают в полиции.
Мошенников ищут.
Полиция просит земляков быть осторожнее в покупкой товаров по интернету. Мошенники любят использовать эту схему для выкачки денег с наивных людей. Если вы делаете покупку по интернету, старайтесь выбирать известные и проверенные магазины.
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ИСТОЧНИК KP.RU