В Челябинской области вторую неделю ищут 15-летнюю девочку
Яна Гаврилова исчезла 24 июня. Она поехала в школу, что в поселке Полетаево, из дома. Живет девочка в поселке Ленинский Сосновского района Челябинской области. С тех пор домой не вернулась. Родственники Яны распространяют информацию о ее поисках в соцсетях.
— Мы ее очень ждем домой. Если кто-то обладает какой-нибудь информацией, или знает где она находится, просьба звонить 02, или писать мне в личные сообщения, — написала Анна Бутнова.
В августе Яне исполнится 16 лет. Пользователи соцсети списывают исчезновение девочки на сложный возраст и надеются, что с ней ничего не случилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU