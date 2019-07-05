2019-07-05T04:15:06+03:00
Происшествия

В Челябинской области вторую неделю ищут 15-летнюю девочку

Она поехала в школу и пропала
Ирина КАРЕЛИНА
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16-летняя Яна Гаврилова пропала 24 июня. Фото: соцсети16-летняя Яна Гаврилова пропала 24 июня. Фото: соцсети
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Яна Гаврилова исчезла 24 июня. Она поехала в школу, что в поселке Полетаево, из дома. Живет девочка в поселке Ленинский Сосновского района Челябинской области. С тех пор домой не вернулась. Родственники Яны распространяют информацию о ее поисках в соцсетях.

— Мы ее очень ждем домой. Если кто-то обладает какой-нибудь информацией, или знает где она находится, просьба звонить 02, или писать мне в личные сообщения, — написала Анна Бутнова.

В августе Яне исполнится 16 лет. Пользователи соцсети списывают исчезновение девочки на сложный возраст и надеются, что с ней ничего не случилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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