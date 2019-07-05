«Страшно ужасно!»: дети гуляют по узкому карнизу на стройке в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:15 2019-07-05T04:15:53+03:00

На это страшно даже просто смотреть! Фото: vk.com/chel4m3

Тут уже были несчастные случаи

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Все летние каникулы почти каждый день в соцсетях появляются фотографии детей, бегающих по крышам. Казалось бы, уже привыкли. Но глядя на этого пацаненка на карнизе, сердце замирает. Ребенку на вид лет шесть. Крадется по узкому выступу вдоль стены...

— Маленький мальчик ходит по карнизу — страшно ужасно! Родители, поговорите с детьми! Это стройка на ул. Трудовой, 18, — сообщила жительница Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте».

Пользователи соцсети пишут в комментариях к посту, что этой стройке уже много лет, дети там постоянно лазают и падали не раз.

Обеспокоенные очевидцы пытаются вразумить юных каскадеров. Но не тут-то было.

— Им говоришь, что нельзя там лазить, так они еще и матом кроют, — написала Дарья Петрова.

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