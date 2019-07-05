2019-07-05T04:15:53+03:00
Общество

«Страшно ужасно!»: дети гуляют по узкому карнизу на стройке в Челябинске

Тут уже были несчастные случаи
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
На это страшно даже просто смотреть! Фото: vk.com/chel4m3На это страшно даже просто смотреть! Фото: vk.com/chel4m3
Изменить размер текста:

Все летние каникулы почти каждый день в соцсетях появляются фотографии детей, бегающих по крышам. Казалось бы, уже привыкли. Но глядя на этого пацаненка на карнизе, сердце замирает. Ребенку на вид лет шесть. Крадется по узкому выступу вдоль стены...

— Маленький мальчик ходит по карнизу — страшно ужасно! Родители, поговорите с детьми! Это стройка на ул. Трудовой, 18, — сообщила жительница Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте».

Пользователи соцсети пишут в комментариях к посту, что этой стройке уже много лет, дети там постоянно лазают и падали не раз.

Обеспокоенные очевидцы пытаются вразумить юных каскадеров. Но не тут-то было.

— Им говоришь, что нельзя там лазить, так они еще и матом кроют, — написала Дарья Петрова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области появится дорога за 25 миллиардов рублей
Сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую в болоте Зауралья
В Челябинской области вторую неделю ищут 15-летнюю девочку
Виновник смертельного ДТП взят под стражу в Челябинской области
Ждал шуруповерт, а прислали фонарик: житель Южного Урала стал жертвой интернет-магазина
В детские сады Тюмени попала некачественная крупа из Челябинска
На пост главы региона претендуют восемь человек
На почтах Челябинска начали принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области
Селянин в Челябинской области нашел снаряд времен гражданской войны
Музыкальный продюсер Максим Фадеев готов восстановить сгоревший в Курганской области Чемеевский храм
ВТБ: к 2021 году объем покупок по банковским картам вырастет вдвое
Практически каждый четвертый клещ на Южном Урале болен боррелиозом
К саммитам-2020 в Челябинске могут пустить новенькие трамваи
Челябинский ветврач Карен Даллакян выкармливает козьим молоком крошечного леопарда
В Кургане спасатели вытащили застрявшую в болоте собаку
Жителя Челябинской области заставили вернуть Пенсионному фонду России 2 млн рублей
Стоит без окон, без дверей: в Челябинске нашли квартиру без хозяина
Мертвец на иномарке протаранил ЗИЛ в центре Челябинска
В Челябинской области пенсионерка лишись полумиллиона, обратившись к «экстрасенсам»
В Магнитогорске неизвестный «заминировал» ТРК «Континент»
Суд прекратил скандальное дело о сборе «дани» на ледовые городки в Магнитогорске
Поликлинику в Челябинске эвакуировали из-за перцового баллончика
ВТБ получил три награды Visa Global Service Quality
На Южному Урале монтажник сорвался с балкона многоэтажки и остался жив
Жители Челябинска стали реже разводиться
Каслинский район Челябинской области ждет «реновация»