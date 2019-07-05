В Челябинской области построят 24 фельдшерско-акушерских пункта

СЕГОДНЯ 05:36 2019-07-05T05:36:34+03:00

Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер во время поездки в Кунашакский район

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Деревня Канзафарова, где побывал руководитель области, находится в 9 километрах от села Кунашак. Население — 160 человек, из них — 32 ребенка. Здесь открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. На это ушло 6 млн. руб. Это стоимость модульной конструкции, доставка и сборка, подключение к инженерным сетям, мебель, акушерское кресло и медоборудование.

Местный фельдшер Танзиля Галимова не только принимает больных и выписывает рецепты, но проводит вакцинацию и неотложную медицинскую помощь. При ФАПе работает аптека.

Жители села попросили Алексей Текслера помочь с газификацией, ведь сейчас в холода здесь дома отапливаются дровами.

— Дал поручение подготовить проект — ветка газопровода здесь проходит недалеко. Сделаем, в следующем году проведем газ», — сказал глава региона.

КСТАТИ

Всего до 2024 года в области откроют 100 новых ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU