2019-07-05T10:52:45+03:00
Общество

В Челябинске на стене жилого дома выросло дерево

Но жителей это не смущает — все равно стена скоро обвалится
Лидия ПЕСКОВА
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Так и живут. Фото: Ангелина Попцова.Так и живут. Фото: Ангелина Попцова.
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Мы с умилением смотрим на то, как трава пробивается сквозь асфальт. Еще один пример живучести демонстрирует дом на улице Коммунаров, 17, в Ленинском районе Челябинска. Прямо на фасаде, зацепившись корнями за кирпичную кладу, здесь вырос куст.

Местных жителей и местный жэк этот факт, кажется, не тревожит. Судя по размеру веток, куст растет тут не первый год. Еще страшнее провалы в кирпичной кладке — стена давно разрушается.

— Челябинск — удивительный город. У дома половина стены отвалилась, и в трещине выросло дерево. И что? И ничего. Живут люди дальше, никто никого не расселяет, — удивляется челябинка Ангелина Попцова.

Будем надеяться, что огласка в прессе заставит коммунальную компанию, управляющую этим домом, если не привести в порядок фасад, то хотя бы вырубить опасную зелень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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