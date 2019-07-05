Челябинцев просят помочь иркутянам, пережившим наводнение

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-05T17:01:09+03:00

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Число жертв от сильнейшего наводнения, которое обрушилось на Иркутскую область выросло до 22 человек. Об этом сообщил 5 июля заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Он прибыл в подтопленное Приангарье, посетил пострадавшие Чунской и Нижнеудинский районы.

— Главная задача — восстановить системы жизнеобеспечения в пострадавших, — отметил Виталий Мутко. — Мы должны поддержать людей, выплатить им социальную помощь, определить судьбу каждого дома, начать работы по восстановлению инженерной, коммунальной инфраструктуры. Все это должно двигаться ускоренными темпами.

Напомним, из-за наводнения в шести районах Иркутской области, которому уже присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера под водой оказалось 103 сел и деревень и 10 тыс жилых домов, в которых проживает 32 тыс человек.

Сумма ущерба гигантская — около 29 млрд руб. Что касается выплат местным жителям, которые потеряли свое жилье, то из федерального и регионального бюджетов на это выделено 980 млн руб. По предварительным данным, после разгула стихии полностью разрушенными оказались более 3,5 тыс домов. Владельцам предложат варианты получения нового жилья.

Люди лишились самого необходимого — одежды, посуды, предметов первой необходимости. И жителей Челябинской области призывают подключиться к сбору средств для пострадавших сибиряков.

В группе «Правительство Челябинской области» социальной сети ВКонтакте опубликован призыв помочь иркутянам.

Для сбора средств помощи открыт специальный счет в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, куда уже поступают деньги. В пострадавших территориях не хватает питьевой воды, продуктов, вещей, детского питания, постельных принадлежностей, лекарств.

КАК ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ:

Реквизиты для сбора средств:

БИК 042520607

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет 30101810900000000607

Расчетный счет 40703810418350001536

Наименование получателя: Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»

ИНН получателя 3808089012

Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU