2019-07-06T10:30:50+03:00
Общество

Перед приездом Текслера на Сабантуй ночной шторм снес конструкции и палатки

За утро, правда, все восстановили
Лидия ПЕСКОВА
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Ночью по площадке Сабантуя прошелся сильный ветер. Фото: Алексей Бетехтин.Ночью по площадке Сабантуя прошелся сильный ветер. Фото: Алексей Бетехтин.
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Областной Сабантуй проходит в субботу, 6 июля, на площадке в Городе Троицк. А накануне ночью здесь бушевал шторм. Сильные порывы ветра повредили палатки и конструкции, сооруженные для проведения праздника, сообщает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

— Ночью на площадке Сабантуя был шторм. Повреждены палатки и конструкции. Но сейчас уже все готово к приему гостей, — написал Бетехтин в своем профиле в Instagram.

Утром из Челябинска в Троицк привезли новые палатки. Долгожданный праздник не будет испорчен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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