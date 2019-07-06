В центре Челябинска до утра вторника перекрыли движение
В центре Челябинска, на перекрестке улицы Красной с улицей Коммуны перекрыли движение, сообщает пресс-служба администрации города.
— На перекрестке ведутся работы по реконструкции участка теплотрассы, — говоря в мэрии.
Ремонт затянется до вторника. Движение обещают открыть к 8 часам утра 9 июля.
Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.
Ремонт теплотрассы ведет СК «Геострой».
Также все еще не открыт перекресток улиц Колсанова и Профинтерна в Советском районе. Ремонт теплотрассы здесь будут вести до 15 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU