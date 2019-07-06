В центре Челябинска до утра вторника перекрыли движение

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-06T11:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Челябинска, на перекрестке улицы Красной с улицей Коммуны перекрыли движение, сообщает пресс-служба администрации города.

— На перекрестке ведутся работы по реконструкции участка теплотрассы, — говоря в мэрии.

Ремонт затянется до вторника. Движение обещают открыть к 8 часам утра 9 июля.

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут.

Ремонт теплотрассы ведет СК «Геострой».

Также все еще не открыт перекресток улиц Колсанова и Профинтерна в Советском районе. Ремонт теплотрассы здесь будут вести до 15 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU