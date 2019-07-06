В Кургане установят памятную доску родственнику первого директора Царскосельского лицея

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-06T13:21:44+03:00

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Проект библиотекарей Зауралья «Жизнь замечательных людей. Курган» получил грант президента России. Грант пришелся как нельзя кстати к 340-летию Кургана, которое отмечают в этом году. В рамках проекта в городе установят памятную доску декабристу Андрею фон Розену, сообщает пресс-служба администрации города.

Андрей фон Розен был зятем первого директора Царскосельского лицея Василия Малиновского. Будучи военным, в 1825-м году он отказался усмирять восстание декабристов. За это его сослали в Сибирь на каторгу, а потом еще на несколько лет в Курган.

В Кургане барон купил дом и занялся садоводством. Розен скрещивал дикие сорта фруктовых деревьев с культурными сортами, выращивал зерновые культуры, делился саженцами, семенами растений с местными жителями. Его супруга имела хорошую домашнюю аптеку и лечила горожан. После того, как в 1837-м году дом барона посетил поэт Жуковский (он приезжал в Курган с составе свиты цесаревича Александра), фон Розену разрешили покинуть город и вернуться в армию.

В настоящее время в доме барона по ул. Советской, 67, находится детская школа искусств.

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