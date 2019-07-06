Баба Яга угостит пирогом гостей фестиваля «Изумрудный город» в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-06T17:25:31+03:00

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День семьи, любви и верности будут отмечать по всей России в нынешнее воскресенье, 7 июля. В Копейске к этому празднику приурочен фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город». Самый большой пирог на Южном Урале для гостей фестиваля испечет Баба Яга, сообщают организаторы.

Праздник пройдет на территории физкультурно-спортивного клуба «Горка» (проспект Победы, 49А). Семьи будут встречать ожившие герои фольклора: богатырь Илья Муромец, Иван-Царевич и Елена Прекрасная, Садко, хозяйка Медной горы и другие сказочные персонажи.

Здесь же пройдет ярмарка hand-made мастеров и состоятся творческие и кулинарные мастер-классы. Гости праздника смогут принять участие в конкурсе костюмов сказочных персонажей — победителей ждут подарки.

Начнется праздник ровно в полдень.

И, кстати, вход на праздник свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU