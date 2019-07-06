Задержанного за госизмену помощника полпреда УрФО Александра Воробьева могут уволить уже в понедельник

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-06T20:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 июля, помощник полпреда УрФО Александр Воробьев, которого подозревают в государственной измене, могут официально уволить с работы. Этот вопрос будет обсуждаться на оперативке у полномочного представителя президента Николая Цуканова, сообщает ТАСС.

Напоминаем, Александр Воробьев был задержан в пятницу, 5 июля. По данным СМИ, при нем нашли специальную записывающую аппаратуру и паспорт гражданина Польши. Что именно совершил Воробьев, силовики не разглашают.

Известно также, что Александр Воробьев курировал представительство полпредства УрФО в Москве. В Екатеринбурге он бывал нечасто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU