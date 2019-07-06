2019-07-06T20:47:33+03:00
Общество

Задержанного за госизмену помощника полпреда УрФО Александра Воробьева могут уволить уже в понедельник

Решение примут на оперативке у Николая Цуканова
Лидия ПЕСКОВА
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Александр Воробьев.Александр Воробьев.
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В понедельник, 8 июля, помощник полпреда УрФО Александр Воробьев, которого подозревают в государственной измене, могут официально уволить с работы. Этот вопрос будет обсуждаться на оперативке у полномочного представителя президента Николая Цуканова, сообщает ТАСС.

Напоминаем, Александр Воробьев был задержан в пятницу, 5 июля. По данным СМИ, при нем нашли специальную записывающую аппаратуру и паспорт гражданина Польши. Что именно совершил Воробьев, силовики не разглашают.

Известно также, что Александр Воробьев курировал представительство полпредства УрФО в Москве. В Екатеринбурге он бывал нечасто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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