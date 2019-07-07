Такси врезалось в остановку в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-07T07:28:19+03:00

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Вечером 6 июня черный Datsun вылетел на остановку поселок Бабушкина в Челябинске. Машина врезалась в павильон, где торгуют цветами. По сообщениям очевидцев, пострадали четыре человека.

В соцсетях челябинцы затеяли извечный спор. Одни говорят, что «Яндекс. Такси» очень часто попадают в аварию, другие призывают к объективности и не делать спешных выводов. Ведь это другой водитель мог стать виновников ДТП, а такси стать невольным участником столкновения. Однако в комментарии написали две девушки, которые уверяют, что были клиентам этого таксиста.

— Мы летели на красный! В этот момент другая машина завершала маневр на развороте и мы в нее врезалась. После аварии к нам подошел свидетель, мужчина на Passat. Он сказал, что ехал 100 км/час, а мы его обогнали. Он затормозил на светофоре, а мы нет. Врезались сначала в машину, а потом в цветочный ларек, — написала Кристина Трот.

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ИСТОЧНИК KP.RU