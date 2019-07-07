Деревенские заборы ставят в центре Челябинска
На проспекте Ленина, который считается гостевым маршрутом, установили деревянные заборы. Доски сколочены между собой абы как и больше напоминают какую-то неумелую поделку. Их устанавливают вдоль фасадов домов, которые реставрируют в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.
Заборы появились в районе остановки у площади Революции, напротив публичной библиотеки. Такой же точно стоит на остановке КБС в районе улицы Харлова. Здесь также реставрируют фасад.
Судя по объявлению, которое прилеплено к доскам, реставрация фасада дома Гагарина, 2 займет пару месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU