Деревенские заборы ставят в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-07T09:03:27+03:00

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На проспекте Ленина, который считается гостевым маршрутом, установили деревянные заборы. Доски сколочены между собой абы как и больше напоминают какую-то неумелую поделку. Их устанавливают вдоль фасадов домов, которые реставрируют в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Заборы появились в районе остановки у площади Революции, напротив публичной библиотеки. Такой же точно стоит на остановке КБС в районе улицы Харлова. Здесь также реставрируют фасад.

Судя по объявлению, которое прилеплено к доскам, реставрация фасада дома Гагарина, 2 займет пару месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU