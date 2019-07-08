2019-07-08T05:11:02+03:00
Общество

Алексей Текслер участвовал в пленарном заседании Расулевских чтений

Научная конференция прошла в Троицке, где жил и трудился Зайнулла Расулев — выдающийся мусульманский богослов и просветитель XIX - начала XX века
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Верховный муфтий России Талгат-хазрат-хаджи Таджуддин и глава Челябинской области Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ruВерховный муфтий России Талгат-хазрат-хаджи Таджуддин и глава Челябинской области Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru
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В память о богослове 6 июля 2018 года, спустя почти 90 лет, в Троицке после реконструкции вновь открылось медресе «Расулия» с мемориальной доской в честь его основателя. Медресе в Челябинской области - единственное в УрФО духовное образовательное учреждение.

Расулевские чтения посвящены памяти богослова и касаются современных направлений развития ислама. В знаковом для исламского мира мероприятии принял участие глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Благодарю всех, кто смог принять личное участие в этом знаковом мероприятии, в том числе наших гостей из стран Ближнего Востока и стран ЕАЭС. Очень значимо, что в конференции принимает участие Верховный муфтий России Талгат-хазрат-хаджи Таджуддин. Доброй традицией стало ежегодное участие шейха Абдурразака Ассаиди, профессора Амманского Международного Университета (Иордания), потомка Пророка Мухаммеда в 42 поколении. Впервые у нас в гостях Эззааири Мохамед Насир Дит Имад — профессор международного исламского университета Аз-Зайтуна (Тунис). Рады видеть здесь митрополита Челябинского и Миасского Григория. Расулевские чтения подтверждают международный формат, чему мы, безусловно, рады, — подчеркнул Алексей Текслер, приветствуя участников форума.

В этом году расширена тематика круглых столов конференции. Рельефно выделены аспекты процесса перехода к новому этапу социализации ислама. Сегодня Россия, как и многие страны, сталкивается с негативными последствиями глобализации и политики мультикультурализма, когда идеологические и технические новации, прежде всего, Интернет, используются как инструмент манипуляции людьми, в том числе под прикрытием религиозных идей.

Расулевские чтения - международное мероприятие. Фото: gubernator74.ru

Расулевские чтения - международное мероприятие. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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