2019-07-08T05:10:10+03:00
Общество

Единство мусульман Южного Урала не допустило распространения радикальных течений ислама

Об этом заявил глава Челябинской области Алексей Текслер на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»
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Расулевские чтения собирают цвет духовного мира мусульман нашей страны. Фото: gubernator74.ruРасулевские чтения собирают цвет духовного мира мусульман нашей страны. Фото: gubernator74.ru
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— Единство мусульман Южного Урала позволило не допустить в регионе распространения радикальных течений ислама. Это, я считаю, очень важное достижение, и мы постараемся его закрепить — в частности, опираясь на выпускников медресе «Расулия». Уверен, что поддержка Верховного Муфтия России Талгата-хазрата Таджуддина и мудрое наставничество муфтия Челябинской и Курганской областей Рината-хазрата Раева позволят выпускникам медресе внести достойный вклад в укрепление мира и дружбы между народами всех национальностей и вероисповеданий Челябинской области, — подчеркнул на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» руководитель региона Алексей Текслер.

Из 429 религиозных организаций, зарегистрированных в области, 105 — мусульманские общины. 97 из них относятся к Центральному духовному управлению мусульман России.

Эксперты констатируют, что Челябинская область — регион, в котором наиболее конструктивно выстроено сотрудничество органов исполнительной власти и местного самоуправления с православными и мусульманскими религиозными объединениями.

В 1997 г губернатор Челябинской области Петр Сумин и Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй подписали соглашение о сотрудничестве — одно из первых в современной России.

В 1998 году соглашение о сотрудничестве, также одно из первых в стране, было подписано с Верховным муфтием России Талгатом-хазратом Таджуддином.

Сейчас в 20 муниципалитетах региона работают соглашения о социальном партнерстве между местными администрациями и Региональным духовным управлением мусульман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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