2019-07-08T05:16:03+03:00
Общество

Чак-чак и кумыс: Алексей Текслер побывал на областном Сабантуе

Татары и башкиры Южного Урала ярко отметили Праздник плуга
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Алексей Текслер побывал на областном СабантуеАлексей Текслер побывал на областном Сабантуе
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Ночь перед Сабантуем выдалась тревожной: в степь под Троицком, где раскинулись заботливо установленные палатки и шатры к празднику, налетел ураганный ветер, разметал конструкции. Вставать организаторам Сабантуя пришлось рано, чтобы навести на площадке порядок. К счастью, справились вовремя, и нежное утреннее июльское солнце брызнуло золотым по зелени национальных татарских и башкирских шатров.

В шатрах будто скатерти-самобранки раскинуты, яствами уставленные. Сладости, пирожки, кумыс, катык. Смотри, не объешься! А рядом — площадки для народных игрищ и забав. На спортивной площадке все желающие испытывали свои силы в борьбе корэш и в популярном в Якутии масрестлинге (перетягивании палки). Были площадки для армрестлинга и становой тяги. Поел — попрыгай, поборись, сбрось лишнее!

Сабантуй, или Праздник плуга, — традиционный для татар и башкир праздник окончания весенних полевых работ. Он проходит близ Троицка уже в пятый раз. Сабантуй-2019 посвящен 100-летию Республики Башкортостан.

На Сабантуе побывал глава региона Алексей Текслер:

— Приветствую всех на Сабантуе в старинном городе Троицке. Сабантуй — древний и вечно молодой праздник. Он зарождался как праздник земледельцев, праздник Большого плуга. Сейчас это поистине всенародный праздник наших замечательных традиций. Хорошо, что мы вместе с вами эти традиции сабантуя чтим и храним. Выражаю особую благодарность делегации из Республики Башкортостан, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей. Отдельное спасибо делегации из Татарстана и всем тем, кто приехал к нам на Южный Урал. «Рахим итэгез, дуслар! — Добро пожаловать, друзья!» — обратился к гостям и участникам областного Сабантуя Алексей Текслер.

Текслер посетил более десятка традиционных юрт и шатров. Всего же областной Сабантуй собрал 34 тысячи гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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