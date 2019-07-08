На Северо-Западе Челябинска загорелся автосервис
В Челябинске к ТРК «Фокус» вечером в воскресенье, 7 июля, стянулись пожарные автомобили с включенными «мигалками». Некоторые жители подумали, что загорелся торговый центр, поскольку дым шел с его стороны. Однако пожар был в автосервисе, который расположен за ним.
— Горит автосервис рядом с ТРЦ «Фокус». Стоят две пожарные машины, «скорая», — написали очевидцы в соцсетях.
К месту пожара стянулись пожарные машины. Фото: Юлия Зайнуллина
— Сообщение о пожаре поступило в 20:39. Пожарные прибыли на место через пять минут. В 20:56 огонь был полностью потушен. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Пострадала внутренняя обшивка стен гаражного бокса. На месте работали 12 человек и три единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
При пожаре никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU