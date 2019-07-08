2019-07-08T08:09:54+03:00
Происшествия

На Северо-Западе Челябинска загорелся автосервис

На месте работали две пожарные машины
Валентина ВАГАНОВА
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Пожар произошел недалеко от ТРК «Фокус». Фото: vk.com/typical_chelyabinskПожар произошел недалеко от ТРК «Фокус». Фото: vk.com/typical_chelyabinsk
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В Челябинске к ТРК «Фокус» вечером в воскресенье, 7 июля, стянулись пожарные автомобили с включенными «мигалками». Некоторые жители подумали, что загорелся торговый центр, поскольку дым шел с его стороны. Однако пожар был в автосервисе, который расположен за ним.

— Горит автосервис рядом с ТРЦ «Фокус». Стоят две пожарные машины, «скорая», — написали очевидцы в соцсетях.

К месту пожара стянулись пожарные машины. Фото: Юлия Зайнуллина

К месту пожара стянулись пожарные машины. Фото: Юлия Зайнуллина

— Сообщение о пожаре поступило в 20:39. Пожарные прибыли на место через пять минут. В 20:56 огонь был полностью потушен. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Пострадала внутренняя обшивка стен гаражного бокса. На месте работали 12 человек и три единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

При пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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