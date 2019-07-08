В Челябинске потеплеет до +31 градуса

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-08T09:39:35+03:00

В ближайшие выходные на челябинских пляжах будет полно народу. Фото: Алексей ФОКИН.

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В ближайшие дни в Челябинске прогнозируют жару. К среде, 10 июля, воздух прогреется до +31 градуса. Но в этот же день ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, 9 июля столбик термометра днем поднимется до +25 градусов. Пик потепления ожидается в среду. А в четверг, 11 июля, в Челябинске будет облачно и небольшие дожди. Но по-прежнему жарко — до +28 градусов. Поэтому, уходя утром на работу, берите и зонт, и головной убор.

— В ближайшие выходные, 13-14 июля, воздух на Южном Урале прогреется до +30 градусов. Но ожидаются кратковременные дожди, — рассказали в Гидрометцентре России.

Синоптики уже предупреждали, что июль в Челябинской области будет дождливым. Но аномальных сильных ливней не прогнозируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU