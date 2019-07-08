Челябинские чиновники в очередной раз объявили войну рекламной расклейке

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-08T10:03:58+03:00

По мнению врио главы города Натальи Которой, нужно устанавливать специальные тумбы

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Пять лет назад, при мэре Сергее Давыдове, город решил «побороть гидру» незаконной рекламы на фонарных столбах. Чиновники не придумали ничего лучше, чем обернуть столбы сеткой-рабицей. Мол, на проволоку уж ничего не налепишь.

Но ушлые расклейщики тут же стали крепить объявления на крючки. И основой для них стала сетка-рабица.

Прошло пять лет. Сегодня клочья сетки свисают со столбов, цепляясь за одежду прохожих. Местами металл проржавел. Выглядят столбы даже в центре города отвратительно.

В понедельник, 8 июля, врио главы города Наталья Котовая заговорила о борьбе с несанкционированное рекламой. Но запретами успеха не добьешься. Нужно или устанавливать на улицах специальные тумбы, или… оборачивать столбы сеткой.

Только не сетка, Наталья Петровна, пожалуйста. Посмотрите, как выглядят опутанные ею столбы.

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