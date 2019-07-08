Челябинские чиновники в очередной раз объявили войну рекламной расклейке
Пять лет назад, при мэре Сергее Давыдове, город решил «побороть гидру» незаконной рекламы на фонарных столбах. Чиновники не придумали ничего лучше, чем обернуть столбы сеткой-рабицей. Мол, на проволоку уж ничего не налепишь.
Но ушлые расклейщики тут же стали крепить объявления на крючки. И основой для них стала сетка-рабица.
Прошло пять лет. Сегодня клочья сетки свисают со столбов, цепляясь за одежду прохожих. Местами металл проржавел. Выглядят столбы даже в центре города отвратительно.
В понедельник, 8 июля, врио главы города Наталья Котовая заговорила о борьбе с несанкционированное рекламой. Но запретами успеха не добьешься. Нужно или устанавливать на улицах специальные тумбы, или… оборачивать столбы сеткой.
Только не сетка, Наталья Петровна, пожалуйста. Посмотрите, как выглядят опутанные ею столбы.
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