На Иннопроме предприятия Южного Урала презентуют «умное железо»
В понедельник, 8 июля, в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром». Как сообщает сайт polit74.ru, в форуме участвуют ведущие предприятия Южного Урала. Среди них — Челябинский металлургический завод и Магнитогорский металлургический комбинат.
ММК технологию изготовления проката из листовой криогенной стали марки 0Н9. Сталь, прочная и доступная по цене, активно применяется при производстве, хранении и транспортировке сжиженного и компримированного природного газа.
«Мечел» привез в Екатеринбург образцы 15 видов продукции. Они выпущены на универсальном рельсобалочном стане: различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, Z-образный профиль.
Нашу делегацию возглавил глава Челябинской области Алексей Текслер. Он так же будет работать в Глобальном саммите производства и индустриализации. Саммит пройдет с 9 по 11 июля.
Его темой станут природоподобные технологии: биомиметический дизайн и бионика. Главная идея мероприятия — обсудить значение стратегий и схем, созданных природой, для объединения инновационных решений и экологически рационального дизайна.
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