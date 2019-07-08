На Иннопроме предприятия Южного Урала презентуют «умное железо»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-08T13:13:36+03:00

ММК и ЧМК привезли на Иннопром умное железо. Фото: mmk.ru

Заводы региона привезли в Екатеринбург рельсы и балки

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В понедельник, 8 июля, в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром». Как сообщает сайт polit74.ru, в форуме участвуют ведущие предприятия Южного Урала. Среди них — Челябинский металлургический завод и Магнитогорский металлургический комбинат.

ММК технологию изготовления проката из листовой криогенной стали марки 0Н9. Сталь, прочная и доступная по цене, активно применяется при производстве, хранении и транспортировке сжиженного и компримированного природного газа.

«Мечел» привез в Екатеринбург образцы 15 видов продукции. Они выпущены на универсальном рельсобалочном стане: различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, Z-образный профиль.

Нашу делегацию возглавил глава Челябинской области Алексей Текслер. Он так же будет работать в Глобальном саммите производства и индустриализации. Саммит пройдет с 9 по 11 июля.

Его темой станут природоподобные технологии: биомиметический дизайн и бионика. Главная идея мероприятия — обсудить значение стратегий и схем, созданных природой, для объединения инновационных решений и экологически рационального дизайна.

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ИСТОЧНИК KP.RU