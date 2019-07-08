Флешмоб МВД: южноуральские полицейские выкладывают в соцсети семейные фото

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-08T13:32:50+03:00

К акции с хэштегом #ПолицейскаяСемья присоединились десятки городов и районов

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Накануне Дня семьи, любви и верности полицейские Челябинской области запустили необычный интернет-марафон. Сотрудники правоохранительных органов сфотографировались со своими близкими и выложили фото в интернет.

Яркие снимки украсили официальные аккаунты ГУ МВД Челябинской области в социальных сетях. К флешмобу присоединились полицейские из Челябинска, Магнитогорска, Пласта и Южноуральска. Кто-то сфотографировался с женой и детьми, кто-то с родителями.

Оказалось, что на Южному Урале очень много семей , которые десятками лет служат закону.

На снимке династия Дересковых-Селезневых из Пласта Фото: guvd74

На снимке династия Дересковых-Селезневых из Пласта. Их общий стаж службы в органах внутренних дел на троих почти 60 лет.

— Акция с хэштегом #ПолицейскаяСемья призвана напомнить людям о семейных ценностях и важности семьи в целом. Семья помогает преодолевать трудности и дает силы. Об этом, как никто, знают сотрудники органов внутренних дел, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU