Флешмоб МВД: южноуральские полицейские выкладывают в соцсети семейные фото
Накануне Дня семьи, любви и верности полицейские Челябинской области запустили необычный интернет-марафон. Сотрудники правоохранительных органов сфотографировались со своими близкими и выложили фото в интернет.
Яркие снимки украсили официальные аккаунты ГУ МВД Челябинской области в социальных сетях. К флешмобу присоединились полицейские из Челябинска, Магнитогорска, Пласта и Южноуральска. Кто-то сфотографировался с женой и детьми, кто-то с родителями.
Оказалось, что на Южному Урале очень много семей , которые десятками лет служат закону.
На снимке династия Дересковых-Селезневых из Пласта Фото: guvd74
На снимке династия Дересковых-Селезневых из Пласта. Их общий стаж службы в органах внутренних дел на троих почти 60 лет.
— Акция с хэштегом #ПолицейскаяСемья призвана напомнить людям о семейных ценностях и важности семьи в целом. Семья помогает преодолевать трудности и дает силы. Об этом, как никто, знают сотрудники органов внутренних дел, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.
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