Школьницу, которую разыскивали больше двух недель в Челябинской области, нашли
Волонтеры объявили о завершении поисков
Изменить размер текста:
16-летняя девушка из поселка Ленинский, что в Сосновском районе Челябинской области, объявилась.
— Найдена, жива, — написали волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» в соцсетях. Где была девушка все это время, не сообщается.
Напомним, что школьница пропала 24 июня. Ушла из дома по улице Центральная, и больше ее никто не видел. Ее разыскивали родственники, полиция и волонтеры. На поиски ушло больше двух недель. В комментариях под ориентировками во «Вконтакте» пользователи пишут, что она теряется уже не в первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU