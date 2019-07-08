Школьницу, которую разыскивали больше двух недель в Челябинской области, нашли

СЕГОДНЯ 21:20 2019-07-08T21:22:32+03:00

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16-летняя девушка из поселка Ленинский, что в Сосновском районе Челябинской области, объявилась.

— Найдена, жива, — написали волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» в соцсетях. Где была девушка все это время, не сообщается.

Напомним, что школьница пропала 24 июня. Ушла из дома по улице Центральная, и больше ее никто не видел. Ее разыскивали родственники, полиция и волонтеры. На поиски ушло больше двух недель. В комментариях под ориентировками во «Вконтакте» пользователи пишут, что она теряется уже не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU