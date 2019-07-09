2019-07-09T08:06:20+03:00
Происшествия

В центре Челябинска из офисного центра «Скиф» эвакуировали людей

На месте происшествия работали пожарные
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 9 июля горожане наблюдали небывалый переполох на Театральной площади. К зданию офисного центра «Скиф» подъехали несколько пожарных машин. Началась эвакуация людей. Всех, кто находился внутри офисного центра попросили покинуть помещения. Об этом в социальных сетях сообщают жители Челябинска.

По словам очевидцев, что-то горело на восьмом этаже. К счастью, пожарные подоспели вовремя.

— Очаг возгорания находился на 8 этаже офисного центра. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке. Огонь удалось быстро локализовать. При пожаре никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Федор Конюхов собирается пролететь через Челябинск на самолете с солнечными батареями
Правительство Челябинской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение
В Челябинске появится современное кузнечное предприятие
В Зауралье водолазы ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего во время купания в реке
«Машина всмятку»: в Магнитогорске иномарка врезалась в бетонный столб
Два казахстанца на лыжах и в маскхалатах пытались перейти границу в Челябинской области
Магазин бесплатно раздает обувь жителям Челябинской области
Житель Челябинска задушил собаку, за которой присматривал в отсутствие хозяйки
Жители Челябинска массово топят свои автомобили
Сурово припаркованный велосипед обсуждают в Челябинске
Школьницу, которую разыскивали больше двух недель в Челябинской области, нашли
Самолет, в который ударила молния, не вылетел из Челябинска в Анталью
В Челябинске появилась новая маршрутка, связывающая ЧТЗ и ЧМЗ, но она оказалась нелегальной
В Челябинске 18-летний парень разбился, выпав с шестого этажа многоэтажки
Суд запретил разведение форели в озере Тургояк
Троллейбус насмерть сбил пешехода в Металлургическом районе Челябинска
В Челябинске на пруду Девичьи слезы утонул 15-летний школьник
За снос незаконных ларьков в Челябинске будет отвечать экс-полицейский
Четырехлетняя девочка из Магнитогорска умерла в санатории во время прогулки
Богатые родственники «пожалели» сиротку и навесили на нее долг в 1,5 млн рублей
Флешмоб МВД: южноуральские полицейские выкладывают в соцсети семейные фото
На Иннопроме предприятия Южного Урала презентуют «умное железо»