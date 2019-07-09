В центре Челябинска из офисного центра «Скиф» эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-09T08:06:20+03:00

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Утром 9 июля горожане наблюдали небывалый переполох на Театральной площади. К зданию офисного центра «Скиф» подъехали несколько пожарных машин. Началась эвакуация людей. Всех, кто находился внутри офисного центра попросили покинуть помещения. Об этом в социальных сетях сообщают жители Челябинска.

По словам очевидцев, что-то горело на восьмом этаже. К счастью, пожарные подоспели вовремя.

— Очаг возгорания находился на 8 этаже офисного центра. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электропроводке. Огонь удалось быстро локализовать. При пожаре никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU