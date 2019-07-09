2019-07-09T08:16:53+03:00
Общество

Правительство Челябинской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение

Стороны будут развивать экономику и промышленность, решать задачи социально-экономического развития региона
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Глава региона Алексей Текслер и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии. Фото: gubernator74.ruГлава региона Алексей Текслер и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии. Фото: gubernator74.ru
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В Екатеринбурге, на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», глава региона Алексей Текслер и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии.

Правительство Челябинской области и ПАО «Промсвязьбанк» договорились взаимодействовать в организации совместных мероприятий по вопросам социально- экономического развития региона.

— Сейчас Челябинской области нужны такие надежные партнеры. В регионе продолжается реализация национальных проектов, планируются крупные инвестиции в модернизацию системы общественного транспорта, капитальный ремонт дорог и другие программы, потенциально интересные «Промсвязьбанку», — отметил Текслер.

«Промсвязьбанк» хорошо известен в Челябинской области. С 2011 года банк работает в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства, активно участвует в программе льготного кредитования в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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