Правительство Челябинской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение
В Екатеринбурге, на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», глава региона Алексей Текслер и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии.
Правительство Челябинской области и ПАО «Промсвязьбанк» договорились взаимодействовать в организации совместных мероприятий по вопросам социально- экономического развития региона.
— Сейчас Челябинской области нужны такие надежные партнеры. В регионе продолжается реализация национальных проектов, планируются крупные инвестиции в модернизацию системы общественного транспорта, капитальный ремонт дорог и другие программы, потенциально интересные «Промсвязьбанку», — отметил Текслер.
«Промсвязьбанк» хорошо известен в Челябинской области. С 2011 года банк работает в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства, активно участвует в программе льготного кредитования в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU