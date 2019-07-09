Названы курорты, куда чаще всего едут отдыхать из Челябинска
Проанализировать предпочтения туристов из Челябинска взялись аналитики «Яндекс.Путешествий». Они изучили запросы за июнь. В этом месяце чаще всего ищут билеты на середину и конец лета.
— В Челябинске сравнительно невысокий интерес к туризму: доля запросов про путешествия здесь на 16% ниже, чем в среднем по городам-миллионерам, — сообщает компания.
Половина всех туристических запросов челябинцев относится к российским курортам. В первой пятерке: Сочи, Анапа, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Также южноуральцы живо интересуются отдыхом в Миассе и Еткуле.
Самый популярный у южноуральцев вариант выездного туризма — слетать в Турцию. Помимо нее в пятерку самых востребованных в Челябинске туристических стран вошли Италия, Греция, Испания и Тунис.
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ИСТОЧНИК KP.RU