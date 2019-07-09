Попали в список Forbes: депутаты из Челябинской области оказались в рейтинге самых богатых
Известный журнал о мире финансов Forbes подготовил список из 100 госслужащих и депутатов, исходя из доходов за прошлый год. Фамилии народных избранников из Челябинской области в нем встречаются часто.
В самом начале рейтинга — на втором месте — Константин Струков (4,46 млрд). Он президент золотодобывающей компании. В Челябинской области он самый состоятельный депутат.
11-е место — депутат Госдумы Михаил Белоусов (1,34 млрд рублей). Некогда он был соратником Михаила Юревича. И также проходит с ним по уголовному делу о коррупции.
46-е место — Николай Янов (330.8 млн). Он один из владельцев крупной строительной фирмы.
51-е место — депутат заксобрания Валерий Филиппов (282,2 млн). Владеет продовольственными компаниями.
57-е место — депутат заксобрания Александр Федоров (268,7 млн рублей). Член совета директоров ЧТПЗ.
72-е место — депутат заксобрания Семен Мительман (217,8 млн). Владеет продовольственными компаниями.
73-е место — депутат Госдумы Антон Жарков (213,3 млн). Руководитель дочерних структур ММК. На выборы шел от Москвы, но родом из Магнитогорска.
97-е место — депутат Госдумы Валерий Гартунг (155,9 млн). Владелец ЧКПЗ.
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