2019-07-09T17:22:02+03:00
Общество

За плохую работу: в Челябинске уволен еще один чиновник городской администрации

Кресла руководителя лишилась Наталья Суркова
Лидия ПЕСКОВА
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Нынешняя отставка - третья по счету в мэрии.Нынешняя отставка - третья по счету в мэрии.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Наталья Суркова возглавляла в челябинской мэрии управление по взаимодействию с общественными объединениями. Во вторник, 9 июля, и.о. главы Челябинска Наталья Котова отправила ее в отставку. Информацию подтвердил руководитель управления мэрии по информационной политике Владимир Сафонов.

Формулировка увольнения жесткая: за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В чем именно провинилась Суркова, не сообщается. Впрочем, многие горожане даже не слышали такое имя. Временно исполняющим обязанности главы управления назначен заместитель начальника Павел Магей.

Напомним, ранее Наталья Котова освободила от должности советника главы города Дениса Девяткина, который отвечал за взаимодействие с федеральными органами при подготовке саммитов ШОС и БРИКС, а также директора МКУ «Городская среда» Сергея Шумакова, который должен был сносить нелегальные торговые палатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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