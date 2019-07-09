Маршрутка загорелась на остановке в Металлургическом районе Челябинске
На улице Сталеваров в Металлургическом районе города ближе к вечеру 9 июля загорелось маршрутное такси. Фотографии с места ЧП уже выложили в социальных сетях очевидцы.
По кадрам видно, что в непростой ситуации оказалась машина с маршрута № 24. Прямо на остановке у «газели» вспыхнул моторный отсек. Водитель машины не пострадал. Пассажиры маршрутки, если и были, то успели выйти на улицу. Скорая помощь на место не выезжала. Погасить «газель» помог пожарный расчет.
После пожара маршрутка сильно дымила. Фото: сообщество "Регион-74".
Когда пламя сбили, «газель» окутало облако плотного дыма.
Для очевидцев происходящее стало эффектным зрелищем. Не задумываясь о возможном взрыве, люди снимали пожар на камеры телефонов.
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