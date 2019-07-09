2019-07-09T19:46:06+03:00
Происшествия

Маршрутка загорелась на остановке в Металлургическом районе Челябинске

Люди не пострадали
Лидия ПЕСКОВА
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Огонь тушил пожарный расчет. Фото: сообщество "Регион-74".Огонь тушил пожарный расчет. Фото: сообщество "Регион-74".
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На улице Сталеваров в Металлургическом районе города ближе к вечеру 9 июля загорелось маршрутное такси. Фотографии с места ЧП уже выложили в социальных сетях очевидцы.

По кадрам видно, что в непростой ситуации оказалась машина с маршрута № 24. Прямо на остановке у «газели» вспыхнул моторный отсек. Водитель машины не пострадал. Пассажиры маршрутки, если и были, то успели выйти на улицу. Скорая помощь на место не выезжала. Погасить «газель» помог пожарный расчет.

После пожара маршрутка сильно дымила. Фото: сообщество "Регион-74".

После пожара маршрутка сильно дымила. Фото: сообщество "Регион-74".

Когда пламя сбили, «газель» окутало облако плотного дыма.

Для очевидцев происходящее стало эффектным зрелищем. Не задумываясь о возможном взрыве, люди снимали пожар на камеры телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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