Стало известно, как помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев изменял России

СЕГОДНЯ 20:46 2019-07-09T20:47:26+03:00

Дело серьезное, а сам шпион работал против государства несколько лет

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Помощник полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова Александр Воробьев был задержан в минувшую пятницу, 5 июля, по подозрению в госизмене. Задержание вызвало массу шуток со стороны россиян: что такого мог сделать обычный скучный чиновник? Оказалось, что жизнь Воробьева била ключом.

— Александр Воробьев передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности, — сообщает Znak.com со ссылкой на информированные источники.

Разработкой Воробьева специальные службы занимались несколько лет. Все это время Воробьев, предположительно, передавал секретную информацию в Польшу. Будучи уроженцем Калининградской области, помощник полпреда имел немало контактов с этой страной. Когда-то Воробьев проходил обучение в варшавской National School of Public Administration. Также чиновник приобрел недвижимость в Польше и получил там второе гражданство.

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ИСТОЧНИК KP.RU