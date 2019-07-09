2019-07-09T21:43:15+03:00
Происшествия

В Кургане нашли пропавшего накануне восьмилетнего мальчика

Ребенок утонул в реке Тобол
Лидия ПЕСКОВА
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Восьмилетнего мальчика, который пропал 8 июля на берегу реки Тобол, искали около суток. Ближе к вечеру 9 июля тело ребенка подняли со дна реки недалеко от малочаусовского моста, сообщает пресс-служба управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Парнишка гулял с друзьями по берегу. В воду никто не лез, купаться не собирались. Неожиданно паренек пропал из поля зрения своих друзей. Теперь понятно, что он мог оступиться и упасть в воду. У моста река неглубокая, но течение очень быстрое — выбраться школьнику не удалось.

— С приходом тепла на водоемах Курганской области утонули десять человек, в том числе три ребенка, — поделился тревожной статистикой вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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