В двух районах Челябинска возможны пробки из-за дорожного ремонта

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-10T05:40:21+03:00

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В Челябинске ограничат движение в двух районах. Это означает, что отнимут несколько полос, поэтому возможны затруднения в движении. Горожан просят заранее планировать маршруты.

В Ленинском районе ограничение касается улицы Гагарина. Напротив домов № 41 до 45 ремонтируют тепломагистраль и будут вскрывать асфальт. Это рядом с библиотекой им. Мамина-Сибиряка. Работы завершат до 30 сентября.

В Советском районе закрыт параллельный проезд на Доватора в районе перекрестка с Цеховой. Это напротив бывшего магазина «Губернский». Здесь строят новый дом. Дорогу перекроют минимум до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU