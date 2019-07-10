В двух районах Челябинска возможны пробки из-за дорожного ремонта
В Челябинске ограничат движение в двух районах. Это означает, что отнимут несколько полос, поэтому возможны затруднения в движении. Горожан просят заранее планировать маршруты.
В Ленинском районе ограничение касается улицы Гагарина. Напротив домов № 41 до 45 ремонтируют тепломагистраль и будут вскрывать асфальт. Это рядом с библиотекой им. Мамина-Сибиряка. Работы завершат до 30 сентября.
В Советском районе закрыт параллельный проезд на Доватора в районе перекрестка с Цеховой. Это напротив бывшего магазина «Губернский». Здесь строят новый дом. Дорогу перекроют минимум до конца года.
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ИСТОЧНИК KP.RU