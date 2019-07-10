Ребенка на самокате сбили в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-10T06:42:37+03:00

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Днем 9 июля на Хохрякова в Челябинске случилась авария. Из-за кустов вдоль дороги вдруг выехал ребенок на самокате. Черная Lada Granta не успела затормозить — парнишка попал под колеса.

Мальчику 12 лет. У него ушибы и ссадины, но в больницу его класть не стали — отпустили на амбулаторное лечение. Известно, что на дорогу он выехал в том месте, где не было «зебры».

— Водителю 60 лет. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU