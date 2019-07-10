2019-07-10T07:27:24+03:00
Происшествия

Два «Яндекс. Такси» столкнулись в Челябинске

В ДТП зацепило еще одну машину
Андрей АБРАМОВ
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Три машины столкнулись в Тракторозаводском районе. Фото: Юлия БелыхТри машины столкнулись в Тракторозаводском районе. Фото: Юлия Белых
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Авария случилась в ночь на 10 июля. На перекрестке улиц Бажова и Героев Танкограда в Челябинске столкнулись три машины. Две из них обклеенны эмблемами «Яндекс. Такси».

— Виновато черное такси. Он ехал по Бажова в сторону Горького. Не уступил дорогу Volkswagen и снес ему левый бок. А затем врезался другое такси Lada, — рассказала очевидец дорожного инцидента Юлия Белых.

В комментариях пользователи соцсетей принялись живо обсуждать аварию. ДТП с участием такси всегда вызывает много споров. Одни настаивают на том, что фирменные такси в Челябинске часто попадают в аварии. Другие призывают не делать поспешных выводов и дать разобраться в случившемся ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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