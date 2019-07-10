Пьяная компания избила южноуральца на рынке в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-10T08:45:27+03:00

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В полицию Озерска обратился 35-летний местный житель. Рассказал, что на местном рынке его избила пьяная компания. Налетчики отобрали телефон и деньги. Ущерб составил около 10 000 тысяч рублей.

Главный нападавший задержан. Ему 23 года, есть судимость и не одна. Его собутыльники, которые принимали участие в драке, также установлены. Сейчас правоохранители разбираются, кто из них сыграл какую роль в этом преступлении.

— Возбуждено уголовное дело за грабеж. По статье грозит до семи лет колонии. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими телефон изъят и будет возвращен владельцу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU