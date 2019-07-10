Власти признали автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске неудобным

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-10T09:27:23+03:00

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Врио главы Челябинска Наталья Котова согласилась с мнением горожан о том, что автовокзал возле дворца спорта «Юность» неудобен и для пассажиров, и для водителей. Но о переносе в другое место пока говорить рано.

— Мы же сдавали здание возле железнодорожного вокзала, но оно пустует. Есть обращения от граждан, которые говорят, что автовокзал у «Юности» неудобен. Но есть и те, кому там нравится, — заявила Наталья Котова на пресс-конференции 10 июля.

Возможный перенос обсудят с челябинцами. Чиновники запустят опрос на платформе «Активный житель 74».

— Может, мы разделим автовокзал по нескольким местам. Например, часть маршрутов будет отправляться с улицы Чичерина, а часть — от здания возле железнодорожного вокзала. Обсудим, — подытожила Котова.

Напомним, автовокзал появился возле дворца спорта «Юность» несколько лет назад, когда Челябинском руководил Сергей Давыдов. Пассажиры жалуются, что теперь автобусам приходится пробираться через пробки в центре города, поэтому время в пути увеличивается. А когда в Челябинске празднуют 9 Мая или День города, автовокзал у «Юности» вообще закрывают.

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ИСТОЧНИК KP.RU