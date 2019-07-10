В рамках предстоящего «Дня поля» в Челябинской области объявили бесплатный розыгрыш для фермеров

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-10T09:54:21+03:00

Для участия необходимо заполнить простую заявку, которая размещена на сайте Минсельхоза

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Фермеры, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств станут участниками бесплатного розыгрыша, победитель которого получит в качестве приза 200 литров минерального моторного масла. Розыгрыш главного и других призов состоится 25 июля, в день открытия мероприятия.

Для участия в спецлотерее необходимо заполнить простую заявку, которая размещена на сайте Минсельхоза Челябинской области, направить ее на указанный в Заявке адрес и приехать на выставку 25 июля. Победитель будет определен случайным выбором с помощью лототрона.

Главной задачей выставки является создание эффективной профессиональной площадки для обмена опытом и деловыми контактами в сфере развития агропромышленного комплекса. Но это еще и большой праздник, на который приглашаются гости из муниципальных районов области и соседних регионов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В рамках сельскохозяйственной выставки «День поля» 25-26 июля в Чебаркульском районе на территории землепользования ФГБНУ «Челябинский НИИСХ (п. Тимирязевский») будет представлено более 120 единиц сельхозтехники, племенные сельскохозяйственные животные. Участие в мероприятии примут более 60 компаний — представителей сервисных организаций АПК, которые занимаются оборудованием для сельхозтехники, поставляют ветеринарные препараты, средства защиты растений.

Для всех посетителей выставки состоится розыгрыш призов и подарков от участников и партнеров мероприятия: достаточно приехать на выставку, пройти регистрацию, получить бесплатный билет и дождаться розыгрыша. В качестве призов будет разыграна бытовая техника, бензогенераторы, бензокосилки и другие подарки.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU