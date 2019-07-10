2019-07-10T09:54:21+03:00
Общество

В рамках предстоящего «Дня поля» в Челябинской области объявили бесплатный розыгрыш для фермеров

Для участия необходимо заполнить простую заявку, которая размещена на сайте Минсельхоза
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фермеры, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств станут участниками бесплатного розыгрыша, победитель которого получит в качестве приза 200 литров минерального моторного масла. Розыгрыш главного и других призов состоится 25 июля, в день открытия мероприятия.

Для участия в спецлотерее необходимо заполнить простую заявку, которая размещена на сайте Минсельхоза Челябинской области, направить ее на указанный в Заявке адрес и приехать на выставку 25 июля. Победитель будет определен случайным выбором с помощью лототрона.

Главной задачей выставки является создание эффективной профессиональной площадки для обмена опытом и деловыми контактами в сфере развития агропромышленного комплекса. Но это еще и большой праздник, на который приглашаются гости из муниципальных районов области и соседних регионов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В рамках сельскохозяйственной выставки «День поля» 25-26 июля в Чебаркульском районе на территории землепользования ФГБНУ «Челябинский НИИСХ (п. Тимирязевский») будет представлено более 120 единиц сельхозтехники, племенные сельскохозяйственные животные. Участие в мероприятии примут более 60 компаний — представителей сервисных организаций АПК, которые занимаются оборудованием для сельхозтехники, поставляют ветеринарные препараты, средства защиты растений.

Для всех посетителей выставки состоится розыгрыш призов и подарков от участников и партнеров мероприятия: достаточно приехать на выставку, пройти регистрацию, получить бесплатный билет и дождаться розыгрыша. В качестве призов будет разыграна бытовая техника, бензогенераторы, бензокосилки и другие подарки.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погибший на войне солдат из Магнитогорска «вернулся домой» спустя 76 лет
Стала известна дата выборов ректора челябинского педуниверситета
В Челябинской области выдали стотысячный электронный больничный
Власти признали автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске неудобным
Ждите обморок или диарею: арбузы, которые продаются в Челябинске, зашкаливают по нитратам
Челябинск продолжат готовить к саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на слухи о переносе
Наталья Котова: главного по киоскам в Челябинске уволили за его же ларьки
Пьяная компания избила южноуральца на рынке в Челябинской области
Наталья Котова высказалась о судьбе общественного транспорта в Челябинске
Два «Яндекс. Такси» столкнулись в Челябинске
В Челябинске cдадут два дома-долгостроя
Тимати не разрешили устроить шоу в Челябинске
Иномарка снесла мотоциклиста в Челябинске
Ребенка на самокате сбили в Челябинске
Хор Турецкого устроит бесплатный концерт в центре Челябинска
Сильный ветер будет бушевать в Челябинской области 10 июля
Вместе прыгнули с моста: два брата разбились в Челябинской области
В двух районах Челябинска возможны пробки из-за дорожного ремонта
Бывший муж убил многодетную мать в Челябинской области
Мусорный бак посадили в клетку в Челябинской области
Клещ-скорпион напугал жителей Челябинской области
«А вдруг снег!»: жители Челябинской области возят с собой валенки даже летом
В Кургане нашли пропавшего накануне восьмилетнего мальчика
В Челябинске вот-вот сдадут два долгостроя
Стало известно, как помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев изменял России
Мотоцикл залетел под Lexus на Северо-Западе Челябинска
Маршрутка загорелась на остановке в Металлургическом районе Челябинске
Шестиполосную дорогу у «Академ Riverside» в Челябинске разорвет зебра со светофорами