Стала известна дата выборов ректора челябинского педуниверситета

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-10T10:03:38+03:00

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Дата проведения выборов ректора ЮУрГГПУ окончательно утверждена. Руководителя вуза выберут 18 сентября. За десять дней до этого в Челябинской области пройдут выборы губернатора.

— Ученый совет вуза получил письмо от заместителя министра науки и высшего образования РФ Александра Степанова, в котором говорится, что Миннауки РФ «не возражает против проведения конференции работников и обучающихся университета по выборам ректора университета 18 сентября», — рассказали в отделе по связям с общественностью ЮУрГГПУ.

Напомним, что на должность ректора претендуют два кандидата: и. о. ректора вуза Татьяна Чумаченко и зампроректора по учебной работе Марина Потапова.

Процедура выборов пройдет в формате конференции работников и обучающихся университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU