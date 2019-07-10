Стала известна дата выборов ректора челябинского педуниверситета
Дата проведения выборов ректора ЮУрГГПУ окончательно утверждена. Руководителя вуза выберут 18 сентября. За десять дней до этого в Челябинской области пройдут выборы губернатора.
— Ученый совет вуза получил письмо от заместителя министра науки и высшего образования РФ Александра Степанова, в котором говорится, что Миннауки РФ «не возражает против проведения конференции работников и обучающихся университета по выборам ректора университета 18 сентября», — рассказали в отделе по связям с общественностью ЮУрГГПУ.
Напомним, что на должность ректора претендуют два кандидата: и. о. ректора вуза Татьяна Чумаченко и зампроректора по учебной работе Марина Потапова.
Процедура выборов пройдет в формате конференции работников и обучающихся университета.
ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU