Погибший на войне солдат из Магнитогорска «вернулся домой» спустя 76 лет

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-10T10:18:57+03:00

Снайпер Яков Калугин погиб в бою за Славянск в августе 43-го года Фото: youtube.com

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Снайпер Яков Калугин погиб в бою за Славянск в августе 43-го. Родным сообщили, что он похоронен там же в братской могиле. Но оказалось, что это не так.

Летом прошлого года украинские поисковики обнаружили останки неизвестного солдата Красной Армии на поле битвы - в 4 км от обелиска. Рядом нашли русский котелок, кружку, ложку и документы.

- Эксперт из Киева почти год из сотни маленьких кусочков уже разложившейся бумаги складывал справку, по которой удалось установить личность павшего бойца – Калугин Яков Никитович, призванный из Магнитогорска в 1942 году и погибший летом 1943», - рассказывают участники всероссийского проекта «Дорога домой».

Во вторник, 9 июля Якова Калугина доставили в родной город из Украины. Его единственный сын не дождался этого дня. Альберт Яковлевич Калугин - пианист и выдающийся педагог музыкального училища умер в 2003-м. Теперь отец и сын похоронены рядом на Правобережном кладбище в Магнитогорске.

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