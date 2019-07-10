2019-07-10T12:37:42+03:00
Спорт

Студентка МГТУ стала бронзовым призером Всемирной универсиады 2019

Екатерина Чернявская заняла третье место в составе сборной России по настольному теннису
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Женская студенческая сборная России по настольному теннису заняла почетное третье место в XXX Всемирной летней универсиаде. Фото: МГТУ.Женская студенческая сборная России по настольному теннису заняла почетное третье место в XXX Всемирной летней универсиаде. Фото: МГТУ.
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Женская студенческая сборная России по настольному теннису, в которую вошла студентка МГТУ им. Г.И. Носова Екатерина Чернявская, заняла почетное третье место в XXX Всемирной летней универсиаде, уступив сборным Китая и Японии.

В 1/8 девушки уверено обыграли сборную Италии со счетом 3:0. 1/4 оказалась сложнее, но все же спортсменки сумели обыграть Тайвань со счетом 3:2. Но уже в полуфинале не смогли одержать лидерство над серебряными призерами турнира, уступив Японии со счетом 0:3. Таким образом, российские девушки стали бронзовыми призерами Универсиады. Третье место также разделила сборная Франции.

Российские мужчины разделили пятое-восьмое места, проиграв сборной Тайвани со счетом 2:3. Здесь от МГТУ им. Г.И. Носова выступил студент Александр Тютрюмов. Таким образом, в соревнованиях по настольному теннису среди мужских команд победу одержала сборная Китая, на втором месте оказалась сборная Тайвани, третье место разделили Германия и Япония, 5-8 места — Россия.

Сборная России сохранила четвертую позицию в общекомандном зачете XXX Всемирной летней Универсиады после четвертого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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