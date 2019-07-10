2019-07-10T13:37:13+03:00
Общество

В Челябинске обсудят постановку проблем трудоустройства инвалидов на государственный контроль

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Завтра, 11 июля, специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ проведут рабочую встречу по сопровождению молодёжи с инвалидностью при получении ими профессионального образования и их последующему трудоустройству.

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) несколько лет успешно содействует развитию инклюзивного профессионального образования в образовательных организациях высшего образования Челябинской области и трудоустройству выпускников с инвалидностью.

В ходе встречи представители ГУ по труду и занятости населения Челябинской области, Министерства образования и науки Челябинской области, руководители региональных общественных организаций инвалидов, социологи и журналисты обсудят возможность включения совместных мероприятий в региональную подпрограмму по содействию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, а также в проект разрабатываемой региональной подпрограммы по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования.

Одним из немаловажных вопросов станет обсуждение задач научно-аналитической работы по выявлению резервов повышения уровня занятости лиц с инвалидностью в Челябинской области и проведения социологического опроса лиц с инвалидностью трудоспособного возраста.

Начало рабочей встречи в 10-00 в первом корпусе ЧелГУ (Челябинск, ул. Братьев Кашириных 129, ауд. А-28).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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