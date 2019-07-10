Два такси попали в аварию в центре Челябинска
Днем 10 июля в центре Челябинска столкнулись два «Яндекс. Такси». Машины попали в аварию в районе перекрестка Энтузиастов и проспекта Ленина. Одна из иномарок выкатилась на тротуар, где оттолкнулась от столбика безопасности.
Авто серьезно повреждены. Каким-то образом у синего такси отлетел бампер и оказался под днищем кузова. В машине сработала подушка безопасности.
— Оба водителя живы и, судя по всему, здоровы. Выходили из машин, общались. Сейчас ждут ГИБДД. Очевидно, кто-то из них решил проскочить на повороте, а другой шел по главной, и авто столкнулись, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU