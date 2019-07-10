2019-07-10T14:14:21+03:00
Происшествия

Два такси попали в аварию в центре Челябинска

Один из водителей не рассчитал маневр и пошел на опасный поворот
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В центре Челябинска столкнулись две машины такси.В центре Челябинска столкнулись две машины такси.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Днем 10 июля в центре Челябинска столкнулись два «Яндекс. Такси». Машины попали в аварию в районе перекрестка Энтузиастов и проспекта Ленина. Одна из иномарок выкатилась на тротуар, где оттолкнулась от столбика безопасности.

Авто серьезно повреждены. Каким-то образом у синего такси отлетел бампер и оказался под днищем кузова. В машине сработала подушка безопасности.

— Оба водителя живы и, судя по всему, здоровы. Выходили из машин, общались. Сейчас ждут ГИБДД. Очевидно, кто-то из них решил проскочить на повороте, а другой шел по главной, и авто столкнулись, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вернется ли рубль к высокому курсу, рассказали «БКС Брокер»
В Челябинской области иномарка заехала на столб и вспыхнула
В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ-2019: побито несколько рекордов
В Челябинск приедут иностранные журналисты, чтобы рекламировать у себя туризм на Южном Урале
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
Форвард Андрей Попов подписал контракт с челябинским «Трактором» на один сезон
В Челябинске обсудят постановку проблем трудоустройства инвалидов на государственный контроль
Как на Южном Урале не отравиться грибами
Подросток из Челябинской области облился бензином и решил закурить
На Южном Урале задержали главу села Фершампенуаз
Мост у Мечел-Кокса в Челябинске запустят зимой
«Оставила в опасности»: в Челябинской области мать отказалась водить по врачам зараженного ВИЧ ребенка
Студентка МГТУ стала бронзовым призером Всемирной универсиады 2019
Эксперт побоялся пробовать квас из бочки в центре Челябинска
Названа дата первой игры челябинского «Трактора» в новом сезоне КХЛ
«Комсомолка» определила победителей конкурса среди подписчиков, которые бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
Погибший на войне солдат из Магнитогорска «вернулся домой» спустя 76 лет
Стала известна дата выборов ректора челябинского педуниверситета
В рамках предстоящего «Дня поля» в Челябинской области объявили бесплатный розыгрыш для фермеров
В Челябинской области выдали стотысячный электронный больничный
Власти признали автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске неудобным
Ждите обморок или диарею: арбузы, которые продаются в Челябинске, зашкаливают по нитратам
Челябинск продолжат готовить к саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на слухи о переносе
Наталья Котова: главного по киоскам в Челябинске уволили за его же ларьки
Пьяная компания избила южноуральца на рынке в Челябинской области