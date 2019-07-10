В Челябинск приедут иностранные журналисты, чтобы рекламировать у себя туризм на Южном Урале

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-10T14:22:20+03:00

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В Челябинскую область 11 июля приедут восемь сотрудников СМИ из Китая, Индии, Вьетнама, ОАЭ и Белоруссии. Здесь они проведут три дня. К нам их пригласил Центр развития туризма, чтобы иностранцы поглядели на челябинские красоты и затем прорекламировали их у себя в изданиях.

— За этот короткий срок представители зарубежной прессы увидят основные достопримечательности Челябинской области — горы и озера, уникальное златоустовское оружие и метеорит, упавший в озеро Чебаркуль в 2013 году, — сообщили в пресс-службе Центра развития туризма.

Первый день посветят областному центру. В программе — экскурсия в краеведческий музей, прогулка по Кировке с подъемом на смотровую площадку «Челябинск-Сити». Далее гостей отвезут на Тургояк и миасский музей пельменя.

— После короткого переезда в город Златоуст — туристов ждет несложное восхождение по экологической тропе на Черную скалу. Финальной точкой станет Бушуевский фестиваль, — добавили в ведомстве.

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